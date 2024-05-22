Деменко — о новом контракте Мусаева: хорошо, когда Галицкий доверят человеку с академии

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на новость о том, что «быки» продлят контракт с Мурадом Мусаевым.

«С одной стороны, Сергей Николаевич Галицкий доверяет Мураду Мусаеву. С другой стороны, буквально три-четыре года назад этого доверия не было. Поэтому очень сложно охарактеризовать этот момент. Для Мусаева это очень важно, если с ним подпишут новый контракт. Он уже был в «Краснодаре» в неплохое время и завоевал бронзовые медали.

Интересно, как всё будет дальше. Это же хорошо, когда руководитель доверяет человеку, который с академии «Краснодара». Но вопрос времени, как себя проявит команда при Мусаеве. Уже после последней игры с «Динамо» можно точно говорить, правильно ли, что Галицкий убрал Ивича и поставил Мусаева», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.