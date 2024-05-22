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Червиченко: «Динамо» важно устоять в первые 20 минут с «Краснодаром» — ноги будут ватные

Червиченко: «Динамо» важно устоять в первые 20 минут с «Краснодаром» — ноги будут ватные
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо». Встреча состоится в Краснодаре в субботу, 25 мая. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» главное устоять на мандраже в первые 15–20 минут матча с «Краснодаром». Если они на этом нервяке и ответственности не пропустят вначале, для них всё пойдёт нормально. Потому что выйдут, ноги будут ватные, всё трясётся — могут получить от «Краснодара». И не факт, что получится забить. Важно хорошо провести начало матча, а ближе к перерыву можно начинать давить на «Краснодар», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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