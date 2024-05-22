Газизов: неприятия Fan ID в Махачкале не будет. Будем собирать 15 тысяч человек в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов считает, что Fan ID не станет преградой для высокой посещаемости домашних матчей команды в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Функционер заявил, что «Динамо» будет собирать по 15 тыс. человек на трибунах.

— «Динамо» — самая посещаемая команда Первой лиги. Вы уверены, что в РПЛ с учётом Fan ID будет так же?

— Не сомневаюсь. Мы заявляем арену на 15 тысяч человек, будем собирать полную «Анжи Арену». Никакого неприятия Fan ID не будет, здесь народ добродушный, аудитория меняется. У нас всё шикарно. Уверен, все болельщики других команд ощутят теплоту, — сказал Шамиль Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.