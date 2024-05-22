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Хавбек «Челси» Палмер — лучший игрок АПЛ сезона-2023/2024 по версии болельщиков

Хавбек «Челси» Палмер — лучший игрок АПЛ сезона-2023/2024 по версии болельщиков
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер признан лучшим игроком английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации Англии в социальных сетях.

В завершившемся сезоне чемпионата Англии 22-летний футболист принял участие в 34 матчах, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

Впервые эта награда была вручена по итогам сезона-2019/2020, когда её получил правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд. Таким образом, Коул Палмер стал первым игроком в истории «Челси», получившим этот приз.

Напомним, Палмер перешёл в лондонский клуб из «Манчестер Сити», воспитанником которого он является, минувшим летом. Действующий контракт английского полузащитника с «Челси» рассчитан до лета 2030 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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