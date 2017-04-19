19 апреля в Сокольниках пройдёт второй ежегодный футбольный конгресс InFootball

19-20 апреля 2017 года в КВЦ «Сокольники» в рамках выставки СПОРТ-17 состоится II Открытый международный футбольный конгресс In Football — событие года для футбольного сообщества России. Его цель — обмен опытом, налаживание профессиональных связей и презентация лучших мировых практик в области футбола. В этом году конгресс проводится под эгидой и при непосредственном участии Российского футбольного союза. Первый конгресс состоялся в марте 2016 года и собрал более 400 делегатов со всей России, на нем были представлены 22 города и 5 стран.
РФС планирует проведение двух сессий, для того чтобы рассказать делегатам со всей России о своих ключевых проектах – программе по развитию детско-юношеского футбола «Поиск талантов» и единой информационно-аналитической системе (ЕИАС), призванной объединить в рамках единой платформы всех участников футбольного процесса в нашей стране.
В мероприятиях конгресса планируют принять участие Сергей Вячеславович Анохин, вице-президент РФС, Александр Багратович Мирзоян, советник президента РФС, Константин Викторович Вырупаев, директор Федерального центра подготовки спортивного резерва, Андрей Владимирович Лексаков, технический директор РФС. Подробно о совместной программе РФС и Немецкого футбольного союза расскажут Андрей Власов, директор департамента инновационной политики науки и образования РФС, и представители партнёра РФС, компании adidas. Также в этой сессии выступят спортивный директор ФК «Локомотив» Москва и представители Футбольной академии «Локомотива».
Также в первый день конгресса спикеры коснутся вопросов подготовки к Кубку конфедераций — 2017 и чемпионату мира по футболу — 2018. В сессии будут представлены ФИФА, оргкомитет ЧМ-2018 по футболу, Match Hospitality, официальный партнер ФИФА по VIP-гостеприимству, а также Министерство связи и телекоммуникаций РФ, отвечающее за ИКТ-инфраструктуру для приёма глобальных футбольных событий.
Второй день конгресса будет посвящён информационным и технологическим аспектам современного футбола, управления футбольными лигами и клубами, а также вопросам доходности футбольных клубов, спонсорству и активациям партнёрских контрактов в футболе. В них примут участие Александр Николаевич Зорков, заместитель генерального секретаря РФС, Иван Рындин, директор РФС по цифровым технологиям, представители РФПЛ, ФНЛ, Крымского футбольного союза (со специальным статусом), ФК «Спартак», ФК «Локомотив», «ВТБ Арена Парк», компаний INTEL, МТС, Ticket Soft, «Астерос», «Юнирад», «Фонбет», MEIZU, Special One, Global Star, Snaptivity, EVENTech, МИРБИС и других.
Участие для членов футбольного сообщества — бесплатно. Это принципиальная позиция оргкомитета конгресса.