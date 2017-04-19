Итальянские легионеры «Крыльев Советов» исполнили песню «Лашатеми кантаре»

Итальянские футболисты «Крыльев Советов» нападающие Джанни Бруно и Кристиан Паскуато взяли друг у друга интервью, после чего при поддержке тренера по вратарям Гаэтано Петрелли исполнили песню «Лашатеми кантаре».
Джани Бруно перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды из «Эвиана» в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 10 матчах РФПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Кристиан Паскуато присоединился к «крылышкам» на правах аренды из «Ювентуса» в августе прошлого года. На счету 27-летнего форварда 19 матчей в чемпионате России, 4 гола и 4 результативные передачи.