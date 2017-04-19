Геркус: безусловно, «Локомотив» будет пытаться сохранить Ал. Миранчука

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб намерен сохранить в своём составе полузащитника Алексея Миранчука. Контракт 21-летнего игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца ноября этого года. В зимнее трансферное окно Миранчук мог оказаться в «Рубине», но переход не состоялся.
«Очень хорошо, что Миранчук хочет что-то доказать. Он должен это делать независимо от того, есть эпопея вокруг него или нет. Алексей молодой и талантливый футболист, который должен прибавлять. И это никак не должно быть связано с информацией о переходе. Прекрасно, что на нём это никак не сказалось.
Мы поддерживали и будем его поддерживать. Безусловно, будем пытаться сохранить его в команде», — передает слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.