Агент: Луческу в «Зените» доверяют, гонка за чемпионство не закончена

Аркадий Запорожану, представитель главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, заявил, что руководство «Зенита» доверяет наставнику команды, а гонка за чемпионский титул не закончена, несмотря на солидный отрыв «Спартака». Запорожану также сообщил, что не вёл переговоров с «Галатасараем», который, как сообщалось ранее, хочет предложить румынскому специалисту должность генерального директора.
«Перед Луческу нет ультиматума, ему доверяют. Сейчас все сосредоточены на борьбе за место в Лиге чемпионов, при этом не закончена и гонка за чемпионство, «Спартаку» ещё играть с ЦСКА и «Ростовом». Что касается разговоров о конфликте Луческу с футболистами, то в России есть агенты, любящие давать интервью… На самом деле проблем нет. Есть небольшое напряжение, как и в любой другой команде и любой другой сфере деятельности, но это далеко от того, что писали в прессе.
Сообщения СМИ об интересе к Луческу со стороны «Галатасарая»? Никаких обсуждений с «Галатасараем» не было», — сказал Запорожану в интервью румынскому изданию Ziare.