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Агент: Измайлов восстанавливается от травмы и собирается вернуться в футбол

19 апреля 2017, среда. 21:32. Футбол

Паулу Барбоза, агент российского полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что футболист продолжает восстанавливаться от травмы и желает вернуться в футбол.

«Марат Измайлов продолжает восстанавливаться от травмы и обязательно собирается вернуться в футбол. Это его личное желание», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

В марте «Краснодар» и Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что причиной такого решения стала травма колена игрока. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Марат Измайлов Травмы — футбол Трансферы Футбольные агенты
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19 апреля 2017, среда
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