Агент: Измайлов восстанавливается от травмы и собирается вернуться в футбол

Паулу Барбоза, агент российского полузащитника Марата Измайлова, сообщил, что футболист продолжает восстанавливаться от травмы и желает вернуться в футбол.
«Марат Измайлов продолжает восстанавливаться от травмы и обязательно собирается вернуться в футбол. Это его личное желание», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
В марте «Краснодар» и Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Сообщалось, что причиной такого решения стала травма колена игрока. В текущем сезоне 34-летний футболист провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.