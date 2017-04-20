Буффон: «Ювентусу» лучше встретиться с «Монако» или «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, с кем хотел бы встретиться в полуфинале Лиги чемпионов. Помимо туринцев, до стадии 1/2 финала дошли мадридские «Реал» и «Атлетико», а также французский «Монако».
«В турнире остались четыре сильнейшие команды. Возможно, нам было бы лучше встретиться с „Монако“ или „Реалом“, которые ведут борьбу за победу в своих национальных чемпионатах, тратя немало сил. „Атлетико“, в свою очередь, может быть более спокойным в этом плане и целенаправленно готовиться к матчам Лиги чемпионов», — приводит слова Буффона Goal.
Жеребьёвка полуфинальных пар запланирована на 21 апреля.