Защитник «Айнтрахта» Вальехо выбыл из строя до конца сезона

Защитник «Айнтрахта» Хесус Вальехо не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах сезона, сообщает AS.
У футболиста диагностирована мышечная травма задней поверхности бедра. Согласно предварительным прогнозам, он выбыл из строя на шесть недель. В ближайшие дни он вылетит в Мадрид, где его лечением займутся врачи «Реала», которому принадлежит трансферный лист футболиста.
Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» хочет удержать Вальехо в своих рядах и в следующем сезоне, но «Реал» наверняка не согласится продлить аренду.
По итогам 29 туров чемпионата Германии Вальехо принял участие в 24 матчах.