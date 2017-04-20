Румменигге: впервые переживаю такую безумную ярость, «Баварию» надули

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге признался, что его приводит в ярость работа венгерского арбитра Виктора Кошшои в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Немецкий гранд проиграл со счётом 2:4 и не смог выйти в полуфинал. В «Баварии» считают, что Кошшои совершил ряд результативных ошибок.
«Должен сказать, что впервые переживаю такую безумную ярость. «Баварию» надули. Да, нас надули в прямом смысле этого слова», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.
На 84-й минуте игры Кошшои удалил с поля полузащитника «Баварии» Артуро Видаля после того, как показал ему вторую жёлтую карточку. В немецком клубе уверены, что Видаль нарушения правил не совершал, а также что второй и третий мячи «Реала» были забиты из положения вне игры.