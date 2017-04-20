Ф. Торрес: не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес не знает, будет ли и в следующем сезоне защищать цвета столичной команды. Футболист уже подчёркивал, что хотел бы продлить соглашение со своим нынешним клубом.
«Не я должен отвечать на вопрос о продлении контракта с «Атлетико». Все знают о моём желании. Я не могу скрывать свои чувства к этому клубу. Но, возможно, впереди у нас самый важный сезон в истории «Атлетико». Поэтому любая другая тема не имеет такой важности и актуальности», — приводит слова Торреса AS.
Действующий контракт Торреса с «Атлетико» рассчитан до лета 2017 года.