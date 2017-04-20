Щенсны обойдётся «Наполи» в € 10 млн

Голкипер Войцех Щенсны, выступающий на правах аренды за «Рому», летом может перебраться в «Наполи». Римляне не планируют выкупать права на 27-летнего футболиста, а в «Арсенале», с которым поляк связан контрактными обязательствами, на вратаря не рассчитывают.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Наполи» готов пригласить Щенсны, однако финансовые детали не разглашались. La Gazzetta dello Sport пишет, что неаполитанцам придётся выложить не менее € 10 млн.
Руководство «Наполи» обеспокоено тем, что 34-летний вратарь Пепе Рейна недавно получил травму, а заменить опытного испанца некем.
Если заполучить Щенсны не получится, в «Наполи» рассмотрят вариант с покупкой 24-летнего вратаря «Дженоа» Маттиа Перина или 20-летнего голкипера «Удинезе» Алекса Мерета.