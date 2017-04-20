Дзагоев полетел с ЦСКА в Уфу

Полузащитник Алан Дзагоев отправился вместе с ЦСКА в Уфу, где 21 апреля состоится матч 24-го тура РФПЛ с ФК «Уфа». Об этом сообщает пресс-служба «армейцев». Дзагоев получил повреждение мышцы задней поверхности бедра в расположении сборной России и пропустил последние три матча своей команды.
Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко.
Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Одним рейсом с основной командой вылетела молодёжка, которая свой матч также сыграет завтра. Начало встречи в 11:00 мск.
Матч «Уфа» — ЦСКА начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.