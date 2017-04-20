Спортивный директор «Монако»: «Реал» не выходил на нас по поводу Мбаппе

Руководство «Монако» в лице спортивного директора Антонио Кордона опровергло информацию о том, что представители «Реала» выходили на монегасков с предложением о покупке нападающего Килиана Мбаппе.
«Правда заключается в том, что мы не получали предложений от «Реала». Я надеюсь, что Мбаппе будет играть в «Монако» длительное время и мы вместе переживём немало приятных моментов. Он важный игрок, который заметно прогрессирует и будет становиться только сильнее.
Мы прекрасно знаем, как работает трансферный рынок, но в контракте Килиана прописана сумма отступных. Я не знаю точной суммы, но это большие деньги», — сказал Кордона в эфире Cadena Cope.
Контракт 18-летнего нападающего с «Монако» действует до лета 2019 года.