Ассоциация профессиональных футболистов Англии составила сборную сезона АПЛ

По четыре игрока «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» вошли в символическую сборную сезона-2016/17 АПЛ по версии ассоциации профессиональных футболистов Англии. Также в команде года оказались по одному представителю «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Эвертона».
Сборная сезона АПЛ:
Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Кайл Уолкер, Дэнни Роуз (оба — «Тоттенхэм Хотспур»), Давид Луис, Гари Кэхилл (оба – «Челси»).
Полузащитники: Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Ромелу Лукаку («Эвертон»).