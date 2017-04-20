Толстых и Газзаев вошли в общественно-экспертный совет ФК «Динамо»

В четверг, 20 апреля, состоялось первое заседание общественно-экспертного cовета московского «Динамо».
Совет создан в целях развития клуба и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития клуба, отмечается на официальном сайте бело-голубых. В общественно-экспертный совет вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.
«На заседании было утверждено положение об общественно-экспертном cовете и выбран секретарь – Алексей Смертин, после чего были рассмотрены вопросы, включённые в повестку дня. Одна из главных и глобальных тем – стратегия развития клуба «Динамо». В данном случае было важно мнение людей, представляющих разные области деятельности. Были выработаны рекомендации для ФК «Динамо-Москва» по значимым вопросам развития футбольного клуба. Также обсуждены вопросы, касающиеся завершающей стадии первенства ФНЛ; поддержана инициатива клуба о чествовании динамовских ветеранов, которые первыми в отечественной истории сыграли в финале еврокубка. В этом году в мае исполняется 45 лет с памятного финального матча Кубка обладателей кубков «Динамо» – «Рейнджерс», который прошёл на знаменитой европейской арене «Камп Ноу». Чествование динамовских звёзд пройдёт 14 мая на последнем домашнем матче «Динамо» в рамках первенства ФНЛ. Сергей Степашин выразил уверенность, что работу с ветеранами клуба, проводимую ранее, нужно и должно вести впредь, и не забывать о тех, кто ковал славу гордого имени «Динамо», — говорится в сообщении.