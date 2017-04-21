Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, повторив рекорд Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в 10-й раз вышел в полуфинальную стадию еврокубка и, таким образом, повторил рекордное достижение бывшего наставника «МЮ» — сэра Алекса Фергюсона, а также итальянского специалиста Джованни Трапаттони, возглавлявшего, среди прочих команд, «Милан», «Ювентус», «Интер», «Баварию» и «Фиорентину».
Первого полуфинала в своей карьере Моуринью достиг вместе с «Порту» в Кубке УЕФА сезона-2002/03, а последнего по времени — во главе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2012/13.