По делу о взрывах около автобуса «Боруссии» Д задержан гражданин России

Полиция продолжает заниматься делом о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии» в день первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако». Как сообщает Bild, в числе подозреваемых 28-летний гражданин России Сергей В., который был задержан утром 21 апреля. Согласно информации источника, этот человек подозревается в попытках организации многих преступлений, в том числе и убийств. Известно, что Сергей В., который был объявлен в розыск с 13 апреля, живёт в Баден-Вюртемберге. Полиция не исключает, что он мог пользоваться бомбами с дистанционным управлением, которые привёл в действие из гостиницы, где разместилась делегация «Боруссии».
В данный момент осуществляется обыск в доме Сергея В.
В результате взрывов у автобуса «Боруссии» пострадал защитник Марк Бартра. Игроку была сделана операция на правой руке и запястье. На восстановление футболисту потребуется четыре недели.
Относительно мотивов Сергея В. предполагается, что он совершил взрывы с целью заработать деньги. Источник обращает внимание на то, что ранее он приобрёл 15 тыс. акций «Боруссии» на € 78 тыс., а после взрывов и обрушения акций на рынке мог бы заработать примерно € 4 млн. Также обращает на себя внимание поведение Сергея В. после взрывов: он спокойно заказал себе в ресторане отеля бифштекс, тогда как все гости пришли в сильное волнение. При заказе номера Сергей В. попросил вид из окна как раз на дорогу, где произошёл взрыв.
Согласно данным следствия, задержанный не имел отношения к экстремистским организациям.