Экс-президент «Атлетика»: Вальверде может и отказать «Барселоне»

Бывший президент «Атлетика» из Бильбао Фернандо Маликиз прокомментировал информацию испанских СМИ о том, что главный тренер команды Эрнесто Вальверде покинет баскский клуб по окончании текущего сезона. Многие полагают, что Вальверде принял такое решение, готовясь возглавить «Барселону». Этот специалист назывался в числе кандидатов на пост наставника каталонской команды.
«Вальверде может и отказать «Барселоне», если получил предложение. Об этом мне ничего не известно. Эрнесто из тех людей, кто сам выбирает своё будущее, не позволяя оказывать на себя давление. Он умён и всегда принимает лучшие решения», — цитирует Маликиза Marca.
Наставник «Барселоны» Луис Энрике уже объявил, что покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.