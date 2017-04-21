В Кубке Telecom сыграют «Бавария», «Вердер», «Хоффенхайм» и «Боруссия» М

В очередном розыгрыше Кубка Telecom примут участие мюнхенская «Бавария», «Хоффенхайм», бременский «Вердер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», сообщает официальный сайт мюнхенцев.
Турнир состоится 15 июля в Мёнхенгладбахе.
Кубок Telecom стал проводиться в Германии с 2009 года. До 2015 года турнир длился два дня, а каждый тайм полуфинальных и финального матчей длился 30 минут. Затем формат турнира изменился: теперь все матчи проводятся в один день, и каждая игра длится 45 минут.
Последним победителем Кубка Telecom является «Бавария». В январе 2017 года мюнхенцы со счётом 2:1 победили в финале «Майнц».