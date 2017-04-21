ЦСКА потерял очки в молодёжном первенстве, сыграв вничью с «Уфой»

Лидер российского молодёжного первенства ЦСКА потерял очки в выездном матче 24-го тура. «Армейцы» на стадионе «Нефтяник» сыграли вничью с «Уфой» (0:0). Примечательно, что в первом круге ЦСКА выиграл у «Уфы» со счётом 5:0.
Несмотря на ничью, москвичи остались на первом месте, но теперь опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. При этом у красно-белых игра в запасе. 21 апреля «Спартак» в Батайске сыграет с «Ростовом».
«Уфа» по-прежнему занимает последнее место.
Таблицу российского молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате».