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Монтоливо спустя полгода снова готов выйти на поле

21 апреля 2017, пятница. 16:18. Футбол

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо близок к возвращению на поле. Итальянский футболист получил травму колена в октябре, в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Испанией (1:1). Врачи диагностировали у 32-летнего хавбека разрыв крестообразных связок.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что спустя полгода Монтоливо близок к тому, чтобы вновь выйти на поле. Футболист может быть включён в заявку на ближайший матч чемпионата Италии.

«Милан» 23 апреля в 33-м туре итальянской Серии А сыграет с «Эмполи». Всего в нынешнем сезоне Монтоливо принял участие в 7 матчах чемпионата.

Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
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ФК Милан Риккардо Монтоливо Травмы — футбол
Новости. Футбол
21 апреля 2017, пятница
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