Монтоливо спустя полгода снова готов выйти на поле

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо близок к возвращению на поле. Итальянский футболист получил травму колена в октябре, в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Испанией (1:1). Врачи диагностировали у 32-летнего хавбека разрыв крестообразных связок.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что спустя полгода Монтоливо близок к тому, чтобы вновь выйти на поле. Футболист может быть включён в заявку на ближайший матч чемпионата Италии.
«Милан» 23 апреля в 33-м туре итальянской Серии А сыграет с «Эмполи». Всего в нынешнем сезоне Монтоливо принял участие в 7 матчах чемпионата.