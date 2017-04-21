Канчельскис: жеребьёвка для «МЮ» нормальная, у «Сельты» есть проблемы в обороне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым высказал мнение о жеребьёвке 1/2 финала Лиги Европы.
Соперником английской команды стала испанская «Сельта».
«Слабых команд на такой стадии Лиги Европы нет, как и вообще в турнире. В целом это сложное состязание. Но жеребьёвка для «МЮ» нормальная, «Сельта» — команда, хорошо играющая в атаке, но с проблемами в обороне. «Манчестер» — фаворит на бумаге, но на поле всё может быть иначе. Однако для англичан важно выиграть Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу чемпионов, ведь в четвёрку в АПЛ они едва ли попадут. К тому же победа в Лиге Европы станет первой в истории «Манчестера», это тоже очень важный момент в плане престижа клуба», — сказал Канчельскис.