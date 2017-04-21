Гончаренко не интересует установленный им тренерский рекорд ЦСКА

Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко на пресс-конференции после гостевой победы над «Уфой» (2:0) в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги рассказал, как он относится к тому, что стал первым в истории ПФК ЦСКА тренером, не проигрывавшим на протяжении первых семи матчей.
«Абсолютно никак. Это для вас интересно, мне важнее следующая игра», — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
Высказался наставник «армейцев» по поводу ситуации в таблице РФПЛ. «Надо быть мудрыми и думать о том, что есть следующий матч, который надо выиграть. В любом случае, каждый тур будет всё больше прояснять ситуацию. Наша задача — следующий тур с «Локомотивом», — заявил Гончаренко.