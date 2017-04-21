Аликин: кто следующий пенальтист? Не знаю, может, Беленов, возможно, Семак

Защитник «Уфы» Павел Аликин поделился впечатлениями от домашнего матча 24-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. В пятницу уфимская команда на своём поле проиграла со счётом 0:2. При этом в начале второго тайма у хозяев не реализовал пенальти Иван Пауревич.
«Расстроены все, конечно. Забей мы первыми, игра могла сложиться по-другому, а так ЦСКА открыл счёт, нам надо было атаковать, идти вперёд. По игре, думаю, такого счёта не заслуживали, могли сыграть намного лучше. Не первый мяч нам забивают из-за штрафной, уже три гола таких. Где-то сами недорабатываем, каждый должен сделать выводы, ситуация наладится. Тут комплекс ошибок, нельзя сказать, что ошибка индивидуальная. Больше командная. Кто следующий пенальтист? Не знаю, может, Беленов, возможно, Семак.
«Ростов»? Команда, которая меньше всех пропустила в чемпионате, играет очень строго в обороне, больше на контратаки ориентируется. Игра будет тяжёлой, многое будет зависеть от того, кто первый забьёт», — заявил Аликин, слова которого приводит интернет-издание Rusfootball.