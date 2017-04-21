Обляков: с ЦСКА реально играть с позиции силы, но весь матч это сложно делать

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Думаю, нам не фартит, не знаю почему. Не можем забить пенальти, и другие моменты были. Почему-то пропускаем, чего-то не хватает. Это игра, всё бывает — поражения и победы, надо забывать матчи и идти дальше. Мы перед своими болельщиками должны играть агрессивно, до гола достаточно хорошо играли. Увы, не получается реализовывать моменты. Думаю, реально играть с ЦСКА с позиции силы, но весь матч это сложно делать. У всех есть слабые места, и Березуцких можно обыгрывать за счёт резкости, юркости.
ЦСКА, как и «Зенит», ещё не потерял шансы на чемпионство. Но я считаю, что «Спартак» заслужил победить в чемпионате. Какое место заслуживаем мы? То, которое займём по окончании сезона. Всем хочется играть в еврокубках, мы пытаемся действовать агрессивно, но не всегда всё получается. Нам где-то не везёт просто. Дальше «Ростов» — будем готовиться.
О переходе в «Уфу» не жалею. Правильно сделал. Интерес ЦСКА перед сезоном — это слухи", — сказал Обляков в эфире программы «8-16».