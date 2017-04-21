«Севилья» победила «Гранаду» благодаря дублю Гансо

В стартовом матче 33-го тура испанской Примеры «Севилья» на своём поле обыграла «Гранаду». Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 2:0.
Хозяева вышли вперёд на 4-й минуте, когда точным ударом отметился Пауло Энрике Гансо. В начале второго тайма бразилец оформил дубль.
Благодаря победе «Севилья» по количеству очков сравнялась с занимающим третье место в таблице Примеры «Атлетико» (65).
«Гранада» (20), которая провела второй матч под руководством Тони Адамса, располагается на 19-й строчке.