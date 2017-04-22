Саутгейт: Уго Эхиогу был «колоссом» на поле и джентльменом — за его пределами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выразил свои соболезнования по поводу смерти наставника молодёжной команды «Тотенхэма» Уго Эхиогу, с которым в качестве футболиста вместе выступал за «Мидлсбро» и «Астон Виллу».
«Я потрясён и глубоко опечален смертью Уго и, разумеется, я хочу выразить слова поддержки его жене и детям. Футбольный мир будет скорбеть о нём, его все глубоко уважали, и трудно смириться с тем, что он покинул нас в таком молодом возрасте.
Он был джентльменом и таким человеком, о котором никто бы не мог сказать плохого слова.
Я играл с Уго, наверное, больше, чем с кем-либо другим, и могу сказать, что он был несокрушимым «колоссом» на поле и добрым человеком — за его пределами. Мы с ним были настоящими товарищами, не раз жертвуя в игре собой ради другого.
Уго был сокровищем для футбола и для своей семьи, и все, кто знал его, будут скучать по нему", — приводит слова Саутгейта BBC Sport.
21 апреля Эхиогу внезапно потерял сознание на клубной базе «Тотенхема» и был доставлен в больницу, где скончался от сердечного приступа. Ранее он выступал за «Астон Виллу», «Мидлсбро» и некоторые другие клубы, провёл несколько матчей в составе сборной Англии, три раза становился обладателем Кубка английской лиги. В «Тоттенхэме» работал с 2014 года.