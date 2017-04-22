Матч «Ювентуса» с «Аталантой» перенесён из-за участия туринцев в полуфинале ЛЧ

Поединок 34-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» на выезде сыграет с «Аталантой» перенесён на 28 апреля — то есть на день вперёд, сообщает официальный «Твиттер» туринского клуба.
Изменение в календаре связано с тем, что 3 мая «Ювентус» сыграет в гостях у французского «Монако» в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов.
Согласно новому расписанию матч «Ювентуса» с «Аталантой» пройдёт в пятницу, 28 апреля, начало — в 21:45 мск. В 34-м туре чемпионата Италии между собой также сыграют «Рома» и «Лацио», «Интер» и «Наполи».