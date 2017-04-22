Каналес: умирал от смущения, когда впервые зашёл в раздевалку «Реала»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Серхио Каналес, защищающий ныне цвета «Реала Сосьедад», рассказал о своих эмоциях в тот момент, когда впервые встретился с игроками «Королевского клуба». «Реал» приобрёл Каналеса в 18 лет, когда он защищал цвета сантандерского «Расинга». Однако молодому футболисту не везло, он получал одну травму за другой.
«Я умирал от смущения, когда впервые зашёл в раздевалку «Реала». Не знал, куда и с кем сесть. Я был окружён людьми, которыми всегда восхищался. Теперь же я был одним из них», — приводит слова Каналеса AS.
Каналес защищал цвета испанского гранда с 2010 по 2012 год, после чего до 2014 года играл за «Валенсию».