Будогосский: не могу сказать, что судейство в матче «Зенит» — «Урал» резонансное

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Алексея Еськова в матче 23-го российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Урал».
Встреча завершилась победой петербургской команды со счётом 2:0, при этом три футболиста гостей были удалены с поля.
«Пока не стал бы комментировать. Пока не получил всю информацию от инспектора, кроме того, работу рефери будет оценивать контрольно-квалификационная комиссия. Не хотелось бы опережать события.
Не могу сказать, что судейство резонансное. Сюжет получился резонансный, а не судейство. Драматичный, но этим футбол и интересен.
Есть ли у меня вопросы к арбитру по этому матчу? Пока не буду комментировать", — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».