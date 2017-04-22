Куман: в перерыве матча с «Вест Хэмом» я хотел сделать 6-7 замен

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ничьей в выездном матче 34-го тура АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед» (0:0).
«Уровень игры был очень далёк от того, к которому мы привыкли, причём с первой и до последней минуты. Не хватало интенсивности, мы играли плохо. Я увидел в игре команды много негативного. Плюс здесь только один — мы не пропустили. Нам нравится выступать на определённом уровне, но сегодня мы к нему даже не приблизились.
Я не мог сделать 6-7 замен в перерыве, но сделал две, чтобы дать сигнал команде. Для борьбы за пятое-шестое место нужно побеждать», — цитирует Кумана BBC.