Бодул: судья принимал решения, с которыми игроки вынуждены были соглашаться

Форвард «Амкара» Дарко Бодул поделился впечатлениями от выездного матча 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:3). Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.
«Матч получился тяжёлым. „Локомотив“ играл хорошо, а мы старались действовать на контратаках. После того как мы забили, „железнодорожники“ стали контролировать мяч и играть лучше. Они быстро забили два мяча, и нам пришлось постараться, чтобы сравнять счёт. Очень рады ничьей. Да, мы редко забиваем три гола за игру, но сегодня нам это удалось, могли забить и больше. Но «Локомотив» — команда с хорошим подбором игроков.
Что касается судейства, то судья делал свою работу. Арбитр принимал решения, с которыми мы вынуждены были соглашаться. Судья назначил два пенальти. Не могу сказать, верно или нет. Он помог нам с одним голом и также помог «Локомотиву». Так что, думаю, всё в порядке», — передаёт слова Бодула корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.