Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн отличился в выездном матче 33-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», открыв счёт на 73-й минуте.
26-летний Гризманн стал вторым французом, забившим 100 голов в испанской Примере. Ранее эта отметка покорилась только Кариму Бензема из «Реала». Сейчас на его счету 120 мячей в Примере.
Встреча завершилась минимальной победой «Атлетико». «Матрасники» (68 очков) занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» (49 баллов) находится на девятой строчке.