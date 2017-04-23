Боярский: все ждали другой игры от «Зенита» в первом матче на новом стадионе

Известный актёр театра и кино Михаил Боярский, работавший диктором во время первого официального матча на новом стадионе «Зенита» с «Уралом», поделился впечатлениями от встречи. Игра 24-го тура РФПЛ завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Волновался безумно. «Зенит» не играл в ту силу, на которую мы все рассчитывали на премьерном матче на новом стадионе. Ожидали большего.
Очень понравился «Урал»: они молодцы, достояли до конца. У них и воротчик хороший был, и скорость хорошая была. Дух в этой команде сильный, потому что, даже когда они остались в меньшинстве, огрызались довольно опасно. Ну, а что касается счёта… 2:0 – он такой и есть, но все ждали несколько другой игры «Зенита», думаю, зритель остался несколько разочарованным», – цитирует Боярского телекомпания «Звезда».