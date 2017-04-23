1-е игры полуфинала женской ЛЧ — «ПСЖ» одолел «Барсу», «Лион» победил «Ман Сити»

В женской Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/2 финала — в обоих играх поражение потерпели хозяева. «Манчестер Сити» дома уступил «Лиону» со счётом 1:3, а «Барселона» в родных стенах с тем же счётом проиграла «ПСЖ».
«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:3 (1:2)
Голы: Кюмагай, 2 (0:1, с пенальти); Асляни, 10 (1:1); Марожан, 16 (1:2); Ле Соммер, 68 (1:3).
Ответный матч состоится 29 апреля, начало — в 21:45 мск.
«Лион», побеждавший в турнире в 2011, 2012 и 2016 годах, в восьмой раз сыграл в полуфинале, что является повторением рекорда. Французская команда может повторить достижение «Франкфурта», который шесть раз был представлен в финале и четырежды выигрывал титул.
«Барселона» — «ПСЖ» — 1:3 (0:2)
Голы: Дели, 26 (0:1); Кристьян, 36 (0:2); Круз Транья, 53 (0:3); Ляторр, 89 (1:3).
Все 12 945 билетов на игру в Барселоне были распроданы к четвергу. Ответный поединок пройдёт 29 апреля, начало — в 18:00 мск.