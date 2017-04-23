Майкл Кин: Фергюсон оплатил мою учёбу — и такие поступки делали его особенным

Защитник «Бёрнли» Майкл Кин рассказал историю о том, как в годы пребывания в «Манчестер Юнайтед» ему помогал главный тренер команды сэр Алекс Фергюсон.
«Тем игрокам, которые учились в колледже, платили £ 115 в неделю, в то время как я был отчислен, занимался с индивидуальными преподавателями и получал £ 40 в неделю.
Сэр Алекс спросил меня: «Я знаю, ты ушёл из колледжа ради футбола, как ты теперь учишься?». Я ответил, что занимаюсь индивидуально. Он привёл меня в свой офис, спросил, сколько часов в неделю я занимаюсь и сколько это стоит. Он возместил мне все траты и оплатил вперёд все остальные часы. Именно такие поступки и делали его особенным", — приводит слова Кина Daily Star.
Майкл Кин перешёл из «МЮ» в «Бёрнли» в 2015 году. В октябре 2016 года футболист дебютировал в сборной Англии.