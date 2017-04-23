Форбс: очень рады победе в матче с «Тереком», не так просто выиграть в Грозном

Защитник «Анжи» Фелицио Браун Форбс в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от гостевой победы над «Тереком» в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги. Махачкалинская команда победила с минимальным счётом, а автором единственного гола стал Форбс.
«Для начала я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Я очень счастлив, что мне удалось забить. В той атаке я увидел, что Кацаев идёт вперёд и понял, что сейчас будет возможность для гола. Адлан сделал очень хорошую передачу в центр штрафной, где я опередил защитника и забил.
Я был уверен, что «Анжи» одержит победу. До игры мы были предельно сконцентрированы на результате. Я видел, что все парни бьются на поле, как команда. Мне кажется, мы и были командой. Поэтому и довели игру до победы. Конечно, мы очень рады победе, ведь эти три очка были очень важны для нас. Не так-то просто выиграть в Грозном. Мы немного порадовались в раздевалке и теперь будем думать о следующей игре.
Вся команда благодарна нашим болельщикам за поддержку. Мы бились за них, а болельщики бились за нас. Ещё раз спасибо, что поддерживали нас», — заявил Форбс.