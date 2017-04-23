«Урал» подал протест на судейство в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов сообщил, что клуб подал протест на судейство в матче 24-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2). Арбитр встречи Алексей Еськов удалил с поля трёх игроков екатеринбургской команды.
«Мы подали протест на судейство в матче «Зенит» — «Урал». Это непросто сделать. Там сейчас столько пунктов, по чему подавать нельзя, но мы уже отправили свой протест. Посмотрим, что из этого выйдет. Написали об эпизоде с удалением Эрика Бикфалви, который точно играл в мяч, там не было нарушения», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.