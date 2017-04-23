Кирьяков: жалко проигрывать такие матчи, «Арсенал» мог рассчитывать на очки

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в гостевом матче 24-го тура РФПЛ.
«У нас были моменты во втором тайме. Игорь Шевченко мог сравнять счёт при выходе один в один. Забей он, игра могла бы сложиться по-другому. Первый тайм мы провели дисциплинированно и компактно. Не давали сопернику свободных зон – «Краснодар» создал только один момент. Во втором тайме этот дальний удар соперника… Когда борешься за выживание, тебе ещё и немного не везёт. Пропустить после удара метров с 25 – это в большой степени невезение для нас.
Жалко проигрывать такие матчи. Были у «Арсенала» моменты, реализовав которые могли бы рассчитывать на очки. Результат, конечно, по игре. У «Краснодара» хорошие футболисты, здорово работающие с мячом. Но вы видели, если против них грамотно играть, то у них появляются проблемы. Была надежда на ничью, а может быть даже и на победу», — сказал Кирьяков в эфире телеканала «Наш футбол».