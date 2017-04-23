«Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии в 20-й раз, превзойдя достижение «МЮ»

«Арсенал» победил «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу «канониров».
«Арсенал» сыграет в финале Кубка Англии в рекордный 20-й раз. До этого «канониры» делили первую строчку по этому показателю с «Манчестер Юнайтед» (19 финалов Кубка Англии). По количеству побед в Кубке Англии «Арсенал» делит первое место с «МЮ» (по 12).
В финале Кубка Англии «Арсенал» 27 мая сыграет с «Челси». «Ман Сити» завершил борьбу в турнире.