Гранквист: иногда судьи могут делать ошибки, это понятно и объяснимо

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от победы над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0.
«Это была сложная игра. Мы сыграли не так, как нам хотелось бы. Тем не менее победа стала очень важной психологически. „Арсенал“ очень опасно играл на контратаках в первом тайме. Во втором уже ситуация выправилась, они уже не так нам сильно досаждали.
Они играли не так, как мы рассчитывали – в два нападающих. Их атаки были очень опасны, когда они создавали моменты. У нас тоже были моменты в первом тайме, и мы должны были их использовать. Мы немного обсудили это в перерыве и перестроились, изменив свою игру. Стали более внимательно играть, не отпуская соперника в контратаку. Игра выравнялась, и они уже не были так опасны, как в первом тайме.
Не хочу говорить о судьях, потому что у такая же сложная работа, как и у футболистов. Иногда они могут делать ошибки, это понятно и объяснимо. Надеюсь, что они будут ошибаться как можно меньше", — цитирует Гранквиста Rusfootball.