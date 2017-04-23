Де Шильо поругался с фанатами после новости о его желании перейти в «Ювентус»

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо вступил в конфликт с фанатами клуба после проигранного домашнего матча 33-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» (1:2), сообщает Mediaset Premium.
По информации издания, по ходу игры с «Эмполи» болельщики «Милана» оскорбляли игрока, а после матча группа фанатов окружила автомобиль Маттиа около стадиона. Болельщики проигнорировали его просьбу освободить дорогу, после чего стороны обменялись грубыми выражениями.
Накануне встречи появилась информация, что 24-летний игрок уведомил руководство россонери о своём решении не продлевать контракт с клубом, который рассчитан до лета 2018 года, а также сообщил, что собирается продолжить карьеру в «Ювентусе».
В текущем сезоне Де Шильо провёл 23 матча в чемпионате Италии и отдал две голевые передачи.