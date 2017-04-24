Эмоции Роналду и Месси после решающего гола в матче «Реал» — «Барселона»

Аккаунт beIN SPORTS USA в «Твиттере» подготовил видео, в котором показаны эмоции нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси после решающего гола в матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона». При счёте 2:2 на 92-й минуте «Барселона» провела быструю контратаку, которую Месси завершил точным ударом по воротам «Реала». Этот гол стал для Месси 500-м в составе «Барселоны». «Барселона» сравнялась с «Реалом» по очкам, но мадридская команда имеет игру в запасе.