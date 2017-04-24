Неймар показал, как отпраздновал победный гол Месси в ворота «Реала»

Нападающий «Барселоны» Неймар показал, как отпраздновал победный гол в ворота мадридского «Реала» в матче 33-го тура испанской Примеры партнёра по команде - Лионеля Месси.
Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. Победный гол Месси забил на 2-й компенсированной минуте. На видео Неймар очень ярко выражает эмоции, находясь в помещении, похожем на спортивный бар.
Видео празднования можно посмотреть на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».