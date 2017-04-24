Тер Штеген показал лучший результат по сейвам для вратарей «Барселоны» за 14 лет

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в матче 33-го тура Примеры с мадридским «Реалом», который завершился победой каталонцев со счётом 3:2, сделал 12 сейвов. Это лучший результат для вратарей сине-гранатовых в матче Примеры начиная с сезона-2003/04, когда данную статистику начали вести.
Кроме того, тер Штеген отдал 22 передачи, превысив на 8 пасов соответствующий показатель нападающего «Реала» Криштиану Роналду.
«Реал» и «Барселона», имея по 75 очков, лидируют в таблице чемпионата Испании, но у мадридцев есть матч в запасе.