Фанаты устроили расистскую акцию во время матча «Динамо» — «Шахтёр»

На матче 4-го тура плей-офф чемпионов украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтёром» не обошлось без выходок ультрас, сообщил журналист Алексей Братущак в своём блоге на сайте «Украинская правда». Встреча прошла в Киеве на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «горняков».
Перед матчем фанаты «Динамо» организовали акцию под названием «Белая шиза», призвав болельщиков приходить на матч в белом. Таким образом, они намекнули, что в киевском клубе сейчас не играют темнокожие футболисты. Некоторые радикалы пришли на игру в одежде, напоминающей костюмы расистской организации Ку-Клукс-Клан, нарисовав на ней свастику. Среди ультрас «Шахтёра» был замечен человек в футболке с изображением Гитлера.
Во время матча фанаты устраивали многочисленные беспорядки, в частности, жгли петарды и бросали файеры в зрителей.
Отметим, что на игре присутствовал инспектор УЕФА, который должен был оценить готовность Киева к проведению финала Лиги чемпионов сезона-2017/18.
Видео беспорядков можно посмотреть в Youtube.