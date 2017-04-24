Зидан не жалеет, что включил Бэйла в основной состав в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что не жалеет о решении, принятом в отношении полузащитника Гарета Бэйла в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (2:3). Валлийский футболист вышел на поле в стартовом составе, однако был вынужден попросить замену в первом тайме из-за мышечной травмы. До этого у игрока был отёк в области икроножной мышцы, однако он перед игрой работал в общей группе.
«Бэйл сказал, что чувствует себя нормально, и я ни в коем случае не жалею о своём решении. Расстроен его травмой, но такие вещи невозможно контролировать. Он пройдёт обследование, и надеюсь, что скоро вернётся в строй», — цитирует Зидана Marca.